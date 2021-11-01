Казахстанка ради застолья избавилась от 5-летнего ребенка

Фото: polisia.kz

Жительница Павлодарской области ради застолья со спиртным оставила своего 5-летнего ребенка без присмотра, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Полицейские в ходе ОПМ "Участок" и по обращению директора школы села Таволжан посетили семью 5-летнего ученика нулевого класса.

Во время визита в доме находилась мама ребенка и сомнительные люди, которые все вместе распивали алкоголь. В жилище была антисанитария, отсутствовало горячее питание. Самого же мальчика дома не оказалось.

Мать на время своего застолья отвела его к соседям, а отец находился на работе.

Стражи порядка сообщили, что семья переехала в село Таволжан из Павлодара в 2017 году. Женщину лишили прав на двух старших детей, поэтому она находится под контролем.

"Она устроилась на работу, поддерживала в доме порядок и исправно воспитывала младшего сына. Но, к сожалению, потом взялась за старые привычки - начала злоупотреблять спиртным, воспитанием ребенка занималась не на должном уровне, даже самоустранилась, не следила за домом", - рассказала старший инспектор ювенальной полиции Успенского района Дамира Букаева.

В отношении родительницы составлен административный протокол по ч.1 ст.127 КоАП РК. Дело направлено в суд. Кроме того, материалы рассмотрит Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939983-kazahstanka-radi-zastolya-izbavilas-ot-5-letnego-rebenka/