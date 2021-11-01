"По понятиям скажи": видео конфликта "прокурора" с охранниками бара проверяют в Актобе

Место происшествия. Кадр из видео: Kozachkov offside

В соцсетях появилось видео, где якобы сотрудник прокуратуры в Актобе участвовал в конфликте с охранниками караоке-бара и полицейскими. В региональном надзорном органе сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

Информация и видео опубликованы в Telegram-канале Kozachkov offside. Отмечается, что один из прокуроров 23 октября сходил в караоке-бар в Актобе, где у него случился конфликт с охранниками, одному из которых в голову прилетела пивная кружка.

На место были вызваны полицейские. Однако, говорится в публикации, сотрудник надзорного органа не успокоился и продолжил по понятиям выяснять отношения уже со стражами порядка.

"По понятиям скажи. Ты по каким понятиям живешь?" - спрашивал мужчина на видео.

"Мы не живем ни по каким понятиям. Мы же изначально разговор начали по-людски", - ответили ему.

"Братан, вы сами усложняете", - также говорит мужчина.

В сообщении указывается, что посетителя отвезли на медосвидетельствование.

Издание "Диапазон" обратилось за комментариями в прокуратуру Актюбинской области.

"Сообщение это вышло сегодня, мы в курсе о нем. Конечно, мы проверяем эту информацию, достоверна она или нет. Сейчас еще ничего не можем прокомментировать, идет проверка", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939971-po-ponyatiyam-skazhi-video-konflikta-prokurora-s-ohrannikami-bara-proveryayut-v-aktobe/