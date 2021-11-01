Парень славянской внешности спел на казахском в автобусе и восхитил Казнет (видео)

Пассажиры автобуса в Алматы сняли на видео парня, исполняющего песни на казахском. Как выяснилось, это далеко не первый его перформанс, передает корреспондент NUR.KZ.
На ролике, появившемся в Instagram-паблике kris_p_kz, видно, как молодой мужчина прямо в автобусе исполняет песню Абая "Желсіз түнде жарық ай". Кто-то снимает происходящее на телефон, а кто-то – продолжает ждать своей остановки, не обращая внимание на певца.
Судя по рассказам из комментариев, парень на видео родом из Усть-Каменогорска, а в Алматы его не раз видели во дворах, возле рынков, кафе и автовокзалов.
"Как-то прилетела в Алматы. Закончила дела, решила пообедать. Сижу в грузинском ресторане на летнике, и этот молодой человек начинает петь, еще так хорошо, а главное – казахские песни. Ему негде жить, он поет в разных местах и собирает деньги на хостел. Это по его словам. А так, он опрятный, не пьющий, видно", – пишет одна из пользовательниц.
"Пел он на остановке Сайран, сказал, что приехал откуда-то, ночевать негде, денег нет, вот таким образом приходится ему зарабатывать", – добавила другая пользовательница.
Казахстанцы единодушно поддержали музыканта в комментариях.
"Хорошо поет. Голос хорошо поставлен. Надо развивать свой талант. Молодец!", "Круто! Ему надо на шоу "Голос", "Какой талант и в автобусе", – написали они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939913-paren-slavyanskoy-vneshnosti-spel-na-kazahskom-v-avtobuse-i-voshitil-kaznet-video/