Парень славянской внешности спел на казахском в автобусе и восхитил Казнет (видео)

Парень поет на казахском в автобусе. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_kz

Пассажиры автобуса в Алматы сняли на видео парня, исполняющего песни на казахском. Как выяснилось, это далеко не первый его перформанс, передает корреспондент NUR.KZ.

На ролике, появившемся в Instagram-паблике kris_p_kz, видно, как молодой мужчина прямо в автобусе исполняет песню Абая "Желсіз түнде жарық ай". Кто-то снимает происходящее на телефон, а кто-то – продолжает ждать своей остановки, не обращая внимание на певца.

Судя по рассказам из комментариев, парень на видео родом из Усть-Каменогорска, а в Алматы его не раз видели во дворах, возле рынков, кафе и автовокзалов.

"Как-то прилетела в Алматы. Закончила дела, решила пообедать. Сижу в грузинском ресторане на летнике, и этот молодой человек начинает петь, еще так хорошо, а главное – казахские песни. Ему негде жить, он поет в разных местах и собирает деньги на хостел. Это по его словам. А так, он опрятный, не пьющий, видно", – пишет одна из пользовательниц.

"Пел он на остановке Сайран, сказал, что приехал откуда-то, ночевать негде, денег нет, вот таким образом приходится ему зарабатывать", – добавила другая пользовательница.

Казахстанцы единодушно поддержали музыканта в комментариях.

"Хорошо поет. Голос хорошо поставлен. Надо развивать свой талант. Молодец!", "Круто! Ему надо на шоу "Голос", "Какой талант и в автобусе", – написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939913-paren-slavyanskoy-vneshnosti-spel-na-kazahskom-v-avtobuse-i-voshitil-kaznet-video/