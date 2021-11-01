Провокацией назвал аким видео с женщиной в ковше с углем в Алматинской области

Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta

В соцсетях появилось видео с женщиной, сидящей в ковше работающего погрузчика. Отмечалось, что туда она забралась, чтобы получить уголь. Аким Кербулакского района Галиаскар Сарыбаев опроверг слухи о нехватке данного вида топлива в регионе. Он попросил не создавать ажиотаж, назвав распространяемую информацию провокацией, передает корреспондент NUR.KZ.

Сеть бурно обсуждает видео, где женщина забралась в ковш с углем. При этом погрузчик работал и продолжал свое движение. Жители Кербулакского района сообщили, что в Сарыозеке продолжается борьба за твердое топливо.

"За углем люди лезут в ковш трактора", - говорится в подписи к видео.

В акимате Кербулакского района отреагировали на жалобы граждан.

"Потребность угля населению нашего района на отопительный сезон составляет 74 тысячи тонн, из них уже реализовано 52,8 тыс. тонн или 71%. Так что прошу не создавать ажиотаж. Видео, где женщина залезла в ковш погрузчика, можно принять за провокацию.

Сегодня уголь для населения реализовывают на железнодорожных тупиках. В октябре на станцию Сарыозек поставили 42 вагона. Сейчас здесь имеется 10 вагонов. Уголь реализуется по сохранению очередности и без ажиотажа", - пояснил глава Кербулакского района Галиаскар Сарыбаев.

Между тем в акимате Алматинской области сообщили, что в регион в сутки поступает около 90 вагонов угля. Средняя цена за тонну составляет 14-14,5 тыс. тенге. На сегодняшний день реализовано 926,3 тыс. тонн или 68%.

Нашумевшее видео прокомментировали и в департаменте полиции региона. Здесь сообщили, что 47-летний водитель автопогрузчика был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.593 КоАП РК (Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов) с наложением денежного штрафа.

Кроме того, с владельцем и работниками угольной базы проведена профилактическая беседа по недопущению впредь подобных случаев.

Ранее на видео попала потасовка, произошедшая в кабинете замакима Кербулакского района. К нему пришли общественники с женщиной как раз по вопросу поставок угля в населенные пункты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939904-provokatsiey-nazval-akim-video-s-zhenschinoy-v-kovshe-s-uglem-v-almatinskoy-oblasti/