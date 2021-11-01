18-летняя девушка из Туркестанской области решила помочь родителям и пропала

Иллюстративное фото: pexels.com

18-летняя жительница Туркестанской области решила помочь родителям, уехала на заработки и пропала. Родственники обратились в правоохранительные органы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В дежурную часть Мактааральского РОП обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 18-летняя дочь отправилась в центр района на работу и не вернулась.

Полицейские зарегистрировали заявление и принялись искать девушку. Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе прочесаны улицы и дворы, опрошены очевидцы, родственники и знакомые.

В итоге в течение суток стражи порядка нашли пропавшую в Алматы и вернули ее домой живой и невредимой.

Выяснилось, что девушка решила найти работу, чтобы заработать денег и помочь родителям.

Близкие выразили благодарность полицейским за оперативные и профессиональные действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939884-18-letnyaya-devushka-iz-turkestanskoy-oblasti-reshila-pomoch-roditelyam-i-propala/