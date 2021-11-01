Казахстан возобновляет авиарейсы в Азербайджан

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С ноября этого года возобновляется регулярное авиасообщение между Казахстаном и Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе МИИР РК, передает NUR.KZ.

По информации Минисртетсва, начиная с 7 ноября авиакомпания "Эйр Астана" планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Баку с частотой 2 рейса в неделю - по четвергам и воскресеньям - на воздушном судне типа Embraer Е190-Е2.

"Вместе с тем, азербайджанская авиакомпания "Азербайджан Хава Йоллары" с 6 ноября планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Баку с частотой 1 рейс в неделю - по субботам - на воздушном судне типа А-319.

Дальнейшее увеличение рейсов в Азербайджан будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Азербайджана", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития

В МИИР отметили, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939872-kazahstan-vozobnovlyaet-aviareysy-v-azerbaydzhan/