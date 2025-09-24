Экс-стилист P. Diddy подал на него в суд за сексуальное насилие

Экс-стилист рэпера P. Diddy Деонте Нэш подал на него в суд, обвиняя в сексуальном и физическом насилии, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

По данным издания, бывший стилист Шона P. Diddy Комбса, который давал показания против музыкального магната на федеральном уголовном процессе в начале года, подал в среду иск, обвинив Комбса в сексуальном насилии и домогательствах, совершенных им во время работы у рэпера.

В 37-страничном иске, поданном в Высший суд округа Лос-Анджелес от имени Деонте Нэша против Комбса и его лейбла Bad Boy Entertainment, Комбс также обвиняется в сексуальном насилии, торговле людьми и незаконном лишении свободы.

Согласно иску, Нэш заявил, что был нанят на должность стилиста Комбса примерно в 2008 году, когда ему был 21 год, и работал на него примерно до 2018 года. Нэш заявил, что в этот период он также работал стилистом и креативным директором тогдашней девушки Комбса, певицы Кассандры Вентуры, которая ранее также обвинила Комбса в сексуальном насилии в иске 2023 года и дала против него откровенные показания в суде.

"Нэш ​​лично подвергался сексуальному, физическому, психическому и эмоциональному насилию со стороны ответчиков за время своей десятилетней работы, включая "принудительные проверки на лояльность и манипуляции, сексуальные домогательства и сексуальные нападения, физическое насилие и жестокое обращение, торговлю людьми, угрозы причинения вреда и угрозы смерти", - говорится в иске против Комбса.

В иске утверждается, что Нэш подвергался сексуальному насилию со стороны Комбса "несколько раз".

Нэш, по данным издания, заявил, что предполагаемое насилие вынудило его уволиться в 2018 году, но Комбс "продолжал угрожать г-ну Нэшу и после того, как его трудовые отношения закончились".

В поданном иске Нэш требует возместить как моральный, так и материальный ущерб. Также экс-сотрудник рэпера требует участия в суде присяжных.

Дело P. Diddy

Осенью прошлого года стало известно, что Шона Комбса (настоящее имя P. Diddy - прим. ред.) арестовали в Нью-Йорке. Ему предъявлены три обвинения, включая рэкет, принудительную секс-торговлю и перевозку жертв через государственные и международные границы с целью вовлечения в проституцию.

В мае в федеральном суде Манхэттена стартовал судебный процесс над рэпером.

В июле присяжные признали Шона Комбса виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Так, рэпер оправдан по обвинению в рэкете и секс-торговле, но признан виновным по двум эпизодам перевозки людей с целью их вовлечения в проституцию.

Недавно стало известно, что обвиняемый в убийстве Тупака Шакура Дуэйн Дэвис назвал заказчиком преступления известного рэпера P. Diddy - он рассказал свою версию тех событий.

