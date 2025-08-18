"Издевался над ней": Шэрон Стоун раскрыла мрачные тайны семьи

Американская киноактрисса Шэрон Стоун раскрыла шокирующие подробности прошлого своей семьи - рассказала о пережитом насилии со стороны собственного деда, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

Издание пишет, что в скандальном интервью Шэрон Стоун поведала о трагической истории, связанной с ее дедом по материнской линии, которого она обвинила в жестокости и педофилии. По словам актрисы, ее мать подвергалась избиениям с пяти до девяти лет, пока не покинула отчий дом.

"Не было ни дня в жизни моей матери, чтобы Дот (так звали ее мать - прим. ред.) не была им избита", - заявила Стоун.

Актриса также сказала, что дед издевался над ней и ее сестрой, когда они были маленькими девочками.

Отмечается, что Шэрон Стоун дала интервью спустя несколько дней после объявления о смерти матери в соцсетях.

Напомним, Шэрон Вонн Стоун родилась 10 марта 1958 года в Мидвилле, Пенсильвания (США). Отец Джозеф Стоун - производитель инструментов и штампов. Мать Дороти Стоун - бухгалтер и домохозяйка. У звезды есть два брата Майкл, Патрик и сестра Келли. У нее английские, немецкие, шотландские и ирландские корни.

