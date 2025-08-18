"Издевался над ней": Шэрон Стоун раскрыла мрачные тайны семьи
Опубликовано:
Американская киноактрисса Шэрон Стоун раскрыла шокирующие подробности прошлого своей семьи - рассказала о пережитом насилии со стороны собственного деда, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.
Издание пишет, что в скандальном интервью Шэрон Стоун поведала о трагической истории, связанной с ее дедом по материнской линии, которого она обвинила в жестокости и педофилии. По словам актрисы, ее мать подвергалась избиениям с пяти до девяти лет, пока не покинула отчий дом.
"Не было ни дня в жизни моей матери, чтобы Дот (так звали ее мать - прим. ред.) не была им избита", - заявила Стоун.
Актриса также сказала, что дед издевался над ней и ее сестрой, когда они были маленькими девочками.
Отмечается, что Шэрон Стоун дала интервью спустя несколько дней после объявления о смерти матери в соцсетях.
Напомним, Шэрон Вонн Стоун родилась 10 марта 1958 года в Мидвилле, Пенсильвания (США). Отец Джозеф Стоун - производитель инструментов и штампов. Мать Дороти Стоун - бухгалтер и домохозяйка. У звезды есть два брата Майкл, Патрик и сестра Келли. У нее английские, немецкие, шотландские и ирландские корни.
Напомним, недавно присяжные вынесли вердикт по делу рэпера и продюсера P Diddy. Сообщается, что музыкант был оправдан по обвинению в рэкете и секс-торговле, но признан виновным по меньшим обвинениям.
До этого известного актера Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии против двух женщин и приговорили к полутора годам условного заключения.
Также Расселу Брэнду полиция предъявила обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении четырех женщин в период с 1999-го по 2005 год.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2276319-izdevalsya-nad-ney-sheron-stoun-raskryla-mrachnye-tayny-semi/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах