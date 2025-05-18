Казахстанский режиссер Ермек Турсунов покинул страну: в Антикоре сделали заявление

Антикоррупционная служба Казахстана опубликовала официальное заявление после того, как казахстанский режиссер Ермек Турсунов сообщил об отъезде из страны, передает NUR.KZ.

Режиссер Ермек Турсунов на своей странице в Facebook сообщил, что эмигрирует из Казахстана. В своей публикации он подробно перечислил ряд причин, из-за которых он принял решение уехать из страны.

"На киностудию "Казахфильм" зашел Антикор. "Следаки" затребовали на проверку все мои фильмы. Хотя их уже проверяли несколько раз", - написал режиссер.

В публикации он признался, что ему "пришлось купить билет в одну сторону"

Позже в Telegram-канале Антикоррупционной службы РК опубликовали официальный комментарий по данной ситуации. Там заявили, что в настоящее время следственные мероприятия в отношении режиссера не проводятся.

"Агентству по противодействию коррупции неизвестна информация, приведенная данным гражданином в своем посте в соцсети Facebook. Вместе с тем сообщаем, что ранее в Антикоррупционную службу с заявлением и заключением службы внутреннего аудита АО "Казахфильм" им. Ш.Айманова обратился режиссер Н. о привлечении к уголовной ответственности бывшего руководства киностудии за злоупотребление должностными полномочиями при создании художественного фильма "Долгое эхо". На основании его обращения начато досудебное расследование.

Установлено, что поставщиком субподрядных работ выступило ТОО "Alashfilm", бывшим директором которого являлся гражданин Т. В дальнейшем установлено, что он ранее являлся бизнес-партнером и компаньоном режиссера Турсунова в рамках ТОО "Турсыновфильм". С участием бывшего директора ТОО "Alashfilm" Т. проведен ряд следственных действий в статусе свидетеля. Сам Турсунов в орган следствия не приглашался. В настоящее время по делу подозреваемым никто не признан", - сказано в публикации.

В Антикоре добавили, что иные сведения распространению не подлежат.

Согласно данным ИС "Параграф", Ермек Турсунов родился 20 июля 1961 года. Он написал книги "Мамлюк", "Семь майских дней" и "Мелочи жизни".

Также он является режиссером ставших известными фильмов "Келін" (вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"), "Шал" (гран-при фестиваля "Киношок"), "Кенже", составившие трилогию, а также комедии "Кемпiр".