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"Проявление гостеприимства": в "Правительстве для граждан" ответили на критику видео с Яной Рудковской

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Яна Рудковская
Яна Рудковская. Кадр из видео: instagram.com/gov4c.kz

В пресс-службе "Правительства для граждан" накануне опубликовали кадры посещения одного из столичных ЦОНов продюсером Яной Рудковской, а сегодня дали разъяснения, передает NUR.KZ.

Накануне в Instagram-аккаунте "Правительства для граждан" опубликовали видео о посещении российским продюсером Яной Рудковской одного из отделения ЦОН в столице. В описании к видео пресс-служба "Правительства для граждан" назвала Рудковскую "self - made woman" (женщиной, которая всего добилась сама - прим.ред.), а также отметили, что электронную очередь продюсер забронировала заранее.

Рудковская также дала интервью о своем визите, признавшись, что покупает в Астане недвижимость. Она заявила, что "сейчас все покупают в Дубае", но она была поражена развитием Астаны. Продюсер вспомнила, что была в столице Казахстана 9 лет назад и за это время многое изменилось в лучшую сторону.

"Вы знаете, все говорят как Дубай развивается. Но почему никто не говорит, как развивается Астана?", - удивилась Рудковская.

Она также заявила, что Астана является чистым городом и поздравила с этим жителей страны. Кроме того, на видео Рудковская назвала Астану "городом будущего".

Но уже сегодня комментарии под данной публикацией были закрыты, а пресс-служба "Правительства для граждан" выпустила специальное заявление в ответ на критику казахстанцев.

В заявлении указано, что публикация не преследовала цель "выделить кого-то на основе известности".

"Мы понимаем, что проявление особого внимания может восприниматься как нарушение принципа равенства. Хотим подчеркнуть, что все услуги в ЦОНах предоставляют исключительно в рамках законодательства и на равных условиях для всех граждан", - заявили в госкорпорации.

Также в корпорации отметили, что единственной целью публикации было продемонстрировать "высокий уровень качества обслуживания, признанный в других странах".

Кроме того, сопровождение Яны Рудковской председателем правления госкорпорации Арманом Кенжегалиевым в заявлении назвали "проявлением гостеприимства".

"Это происходило в рамках клиентоориентированного подхода, представительского формата и как проявление гостеприимства", - сказано в публикации.

В сообщении также указано, что такая практика уже применялась раньше, когда председатель лично встречался с известными казахстанцами, чтобы "контролировать качество представляемых услуг" и "получать обратную связь".

По данным газеты "Известия", Яна Рудковская родилась 2 января 1975 года в казахстанском городе Костанай в семье военного летчика Александра Рудковского и врача-невролога Светланы Рудковской.

Она известна как музыкальный продюсер, в том числе по работе с Димой Биланом, а также как жена фигуриста Евгения Плющенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2240892-proyavlenie-gostepriimstva-v-pravitelstve-dlya-grazhdan-otvetili-na-kritiku-video-s-yanoy-rudkovskoy/