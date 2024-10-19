Ангелы Victoria's Secret снова на подиуме. Чем недовольны критики?

Показ нижнего белья Victoria's Secret после шестилетнего перерыва вернулся в эфир шествием по подиуму ведущих мировых моделей всех размеров. Но триумфальным его назвать сложно.

Ежегодное шоу Victoria’s Secret проводилось с 1995 по 2018 год, когда его создатели были вынуждены взять перерыв: рейтинги трансляции упали втрое, а в адрес владельцев марки регулярно раздавались обвинения в сексизме, несоответствии духу времени и недостаточно репрезентативной выборке моделей.

Отец-основатель модного показа Эдвард Разек не скрывал своих взглядов, которые в какой-то момент перестали укладываться в рамки политкорректности.

«„А не вывести ли вам на подиум транссексуалов?“ Нет, я думаю, не стоит, — отвечал Разек своим критикам в интервью 2018 года. — Почему нет? Потому что наш показ — это фантазия. Это развлекательное шоу продолжительностью 42 минуты. Вот что это такое».

«В 2000 году мы попытались сделать спецвыпуск для моделей размера „плюс“. Проект ни у кого интереса не вызвал, — уверял создатель шоу. — И не вызывает до сих пор».

Критики разнесли интервью в пух и прах. На Разека посыпались обвинения в «создании культуры харассмента и мизогинии» — так что вскоре тому пришлось уйти в отставку.

Спустя пять лет шоу вернулось в обновленном виде. Показ прошел в Нью-Йорке, где в качестве модели Victoria's Sectret дебютировала 50-летняя супермодель Кейт Мосс, вместе со своей 22-летней дочерью Лилой.

Организаторы шоу обещали учесть справедливые замечания критиков — и, в частности, заверили, что на подиуме будут модели самых разных размеров.

Усилия создателей шоу не остались незамеченными, однако нельзя сказать, что критики были в восторге от проделанной работы.

«Шоу Victoria’s Secret вернулось. А зря, — уверяет заголовок обзора модного показа в New York Times. — Несмотря на все крылья, супермоделей и (выступление певицы) Шер, пути назад просто нет».

«Недостаточно просто взять и вывести на подиум каких-то людей [например, плюс-размеров], — Пишет по этому поводу Vogue Business, — потому что тогда этим людям придется становиться активистами и говорить за других, а это кажется не вполне справедливым — ведь не они являются причиной поляризации общественного мнения».

«Мысль, которую нужно донести до зрителя — это то, что красота и функциональность тела никак не зависят от его размера. И именно эту жизнеутверждающую мысль нужно красной нитью провести через весь показ».

«Насколько возвращение шоу способствовало оживлению имиджа бренда, оценить в количественном выражении непросто, — размышляет refinery29, — однако сложно переоценить эффект от такого яркого и эффектного появления на подиуме людей, которых еще совсем недавно там невозможно было даже представить».

По некоторым оценкам, с момента показа шоу интерес к бренду Victoria's Secret вырос примерно на 13%.

«Чтобы получилось отличное модное шоу, в первую очередь нужна отличная мода, — напоминает Telegraph. — А женщины с инфантильными ангельскими крылышками, чуть скрытые веревочками с бахромой и утянутые кожаными ремешками, сегодня выглядят скорее не как триумф изобретательности кутюрье, а как возврат в прошлое».

«И сколько бы там ни вышло на подиум звезд — пусть даже самых именитых, — в конечном итоге шоу так и осталось видавшим лучшие виды конкурсом красоты для стрингов и усыпанных блестками лифчиков».