Суд постановил, что шотландка может подать иск о клевете против Netflix из-за сериала "Олененок"

Американский суд постановил, что женщина, утверждающая, что образ героини сериала "Олененок" был списан с нее, может подать иск о клевете против Netflix, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Окружной судья США Гэри Клаузнер постановил, что шотландка Фиона Харви, утверждающая, что автор сериала "Олененок" Ричард Гэдд использовал ее образ для создания главной героини сериала Марты, может подать иск о клевете против Netflix.

В решении судьи говорится, что платформа представила сериал как основанный на реальных событиях, при этом Netflix, по мнению судьи, не предприняла никаких усилий для проверки истории Гэдда.

Ричард Гэдд является не только автором сценария сериала "Олененок", он также исполнил в нем главную роль. Сериал повествует о мужчине, который столкнулся с преследованием со стороны женщины, которой помог в сложный момент ее жизни. Утверждалось, что сюжет основан на реальной истории, с которой столкнулся сам Ричард Гэдд.

Сериал быстро стал одним из хитов Netflix. После этого зрители вычислили, что женщиной, образ которой стал прототипом для героини сериала Марты, является Фиона Харви.

Харви подала иск на 170 млн долларов США, утверждая, что сериал опорочил ее образ, изобразив Марту как женщину, которая была осуждена за преследование, тогда как сама Харви не имеет судимости.

В своем постановлении окружной судья США Гэри Клаузнер отметил, что поскольку эпизоды шоу начинаются с фразы "Это правдивая история", платформа вводит зрителей в заблуждение.

В свою защиту Ричард Гэдд утверждал, что Харви преследовала его годами, пока он работал в лондонском пабе. По его словам, женщина отправляла ему тысячи писем и голосовых сообщений. Он заявил, что обращался в полицию, после чего Харви получила предупреждение.