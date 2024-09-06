"Ущерб на 7 млн рублей": российского артиста Mr. Credo обвинили в срыве выступления в Казахстане

Российского артиста Mr.Credo обвинили в срыве выступления в Алматы и Астане. Как отмечают организаторы, деньги певец получил, но в Казахстан не приехал, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали организаторы ретро-фестиваля корреспонденту NUR.KZ, приглашающая сторона выполнила все условия контракта и требования артиста.

"Однако он не явился, прекратил общение и заблокировал все контакты. Позже стало известно, что на момент подписания договора у него имелись запреты на выезд из-за долгов, о которых нам не было сообщено.

Мы даже пытались организовать его выезд через другие страны, но и это оказалось невозможным из-за просроченного паспорта", - рассказали организаторы.

При этом гонорар за выступление артист получил, отмечают они. Ущерб казахстанской компании составляет 7 млн рублей (37 млн тенге).

"В связи с этим мы обратились в правоохранительные органы Российской Федерации, которые возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Мы представили все доказательства, включая переписку и выполненные обязательства, и надеемся на справедливое разбирательство.

Очень разочарованы сложившейся ситуацией, но продолжим отстаивать свои права и интересы наших зрителей, которые ждали этого выступления", - добавила генеральный директор "Cele Ретро-Фестиваль" Жанар Байгозина.

Корреспондент NUR.KZ также обратился с запросом в правоохранительные органы российской столицы за комментарием, однако на момент публикации получить его не удалось.