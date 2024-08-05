Стендап-комик Александр Меркуль вышел на свободу
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Казахстанский стендап-комик Александр Меркуль сообщил о том, что вышел на свободу после недавнего ареста за нецензурную брань на сцене, передает NUR.KZ.
В сторис своего профиля в Instagram Александр сообщил, что уже дома.
"Я дома! Всем спасибо за поддержку. Всех люблю!" - написал комик.
Судя по другим сторис, Меркуль готов продолжить концертную деятельность.
Напомним, известного в Казахстане стендап-комика Александра Меркуля арестовали на 10 суток за хулиганство.
Сначала информация о задержании появились у астанинского стендап-комика в Instagram Адиля Айшуакова, а также на официальной странице стендап-клуба Sun Project.
Как оказалось дело за совершение хулиганских действий было рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны.
Выяснилось, что в Instagram и на YouTube-канале опубликовал видеозапись выступления в общественном месте, где выражался нецензурной бранью, тем самым проявив неуважение к окружающим.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2144556-stendap-komik-aleksandr-merkul-vyshel-na-svobodu/