Динара Сатжан предупредила о фейковой "команде помощи", работающей от ее имени
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Популярная казахстанская телеведущая Динара Сатжан предупредила, что в мессенджере Telegram работает группа мошенников, прикрывающаяся ее именем, передает NUR.KZ.
Динара опубликовала видео, присланное ей - человек за кадром листает чат в Telegram под названием "Команда помощи Д. Сатжан". Судя по тому, что видно на экране, на канал подписано более 21 тысячи человек.
Мошенники предлагают доверчивым людям обратиться к менеджерам, обещая доход - при этом они показывают и рассказывают якобы реальные истории "везунчиков". Телеведущая подчеркнула, что не имеет к этому Telegram-каналу никакого отношения.
"Друзья мои! Это фейк! Не верьте! Я, конечно, помогаю людям, но не через Telegram", - предупредила подписчиков Сатжан.
Недавно Динара Сатжан показала подписчикам своего блога в соцсети редкие фото своих родителей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2138634-dinara-satzhan-predupredila-o-feykovoy-komande-pomoshchi-rabotayushchey-ot-ee-imeni/