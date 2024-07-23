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Динара Сатжан предупредила о фейковой "команде помощи", работающей от ее имени

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Динара Сатжан
Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Популярная казахстанская телеведущая Динара Сатжан предупредила, что в мессенджере Telegram работает группа мошенников, прикрывающаяся ее именем, передает NUR.KZ.

Динара опубликовала видео, присланное ей - человек за кадром листает чат в Telegram под названием "Команда помощи Д. Сатжан". Судя по тому, что видно на экране, на канал подписано более 21 тысячи человек.

Мошенники предлагают доверчивым людям обратиться к менеджерам, обещая доход - при этом они показывают и рассказывают якобы реальные истории "везунчиков". Телеведущая подчеркнула, что не имеет к этому Telegram-каналу никакого отношения.

"Друзья мои! Это фейк! Не верьте! Я, конечно, помогаю людям, но не через Telegram", - предупредила подписчиков Сатжан.

Недавно Динара Сатжан показала подписчикам своего блога в соцсети редкие фото своих родителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2138634-dinara-satzhan-predupredila-o-feykovoy-komande-pomoshchi-rabotayushchey-ot-ee-imeni/

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