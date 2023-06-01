Певица Земфира опровергла слухи о получении гражданства Франции

Певица Земфира. Фото: t.me/zemfira

Российская певица Земфира опубликовала пост в Instagram, в котором опровергла слухи о получении ею французского гражданства, передает NUR.KZ.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Земфира получила гражданство Франции. Однако сама артистка опровергла данную информацию и заявила, что она гражданка России и иных гражданств у нее нет.

"В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моем французском гражданстве. Пропаганда набрасывает и отрабатывает. Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет. Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было. Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну, но ненавижу государство", - высказалась певица.

Напомним, ранее российский минюст включил певицу Земфиру в реестр иностранных агентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2022883-pevitsa-zemfira-oprovergla-sluhi-o-poluchenii-grazhdanstva-frantsii/