Голливудские студии сокращают зарплаты продюсерам в ответ на забастовку сценаристов

Забастовка сценаристов в Калифорнии. Фото: David McNew/Getty Images

Голливудские студии начали сокращать зарплаты продюсерам в ответ на забастовку сценаристов. Это означает, что трудовые споры в данной отрасли не будут завершены в ближайшее время. Все это может сказаться на скорости производства кино и телепродукции, передает Bloomberg.

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По данным источников Bloomberg, крупнейшие кино- и телестудии Голливуда приостановили выплаты некоторым продюсерам, что является эскалацией забастовки сценаристов и верным признаком того, что трудовые споры в киноотрасли еще будут продолжаться. Гильдия американских сценаристов, которая представляет интересы 11 500 специалистов со всей страны, во вторник объявила о начале забастовки. Сценаристы требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Поскольку сценаристы в настоящее время остановили работу, студии сокращают выплаты и для продюсеров, которые возглавляют производство фильмов и телешоу. Именно продюсеры занимаются наймом сценаристов и зачастую сами принимают участие в создании сценариев.

Если забастовка продлится в течение следующих нескольких месяцев, то медиа-компании могут воспользоваться этой возможностью для сокращения расходов и изменения условий сделок, которые были заключены в период с 2016 по 2021 годы.

Тогда киноиндустрия переживала период расцвета. Индустрия развлечений постоянно искала новые таланты, чтобы создавать больше нового контента. В особенности, для стриминговых сервисов. Студии заманивали продюсеров и сценаристов долгосрочными контрактами, которые покрывали, в том числе расходы на офис, в обмен на эксклюзивное право на все идеи сценариста.

Неразбериха возникла тогда, когда инвесторы перестали быть заинтересованными в потоковых сервисах. В этой ситуации сценаристы оказались под угрозой увольнения, поскольку их контракты содержали пункт о "форс-мажоре".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2019349-gollivudskie-studii-sokraschayut-zarplaty-prodyuseram-v-otvet-na-zabastovku-stsenaristov/