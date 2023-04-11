Генпрокуратура России начала проверку после призывов лишить Софию Ротару квартиры в Москве

София Ротару. Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Генпрокуратура России изучит вопрос о том, чтобы лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

"Руководство нашей организации обратилось с заявлением в СК и Генпрокуратуру. Это связано с возможной финансовой поддержкой Ротару ВСУ. Мы требуем отобрать ее недвижимость в Москве и Ялте, продать ее, а вырученные средства направить на нужды ВС РФ", – сообщил агентству исполнительный директор общественной организации "Ветераны России" Вадим Мироненко.

Отмечается, что, согласно закону о прокуратуре и соответствующим подзаконным актам, Генпрокуратура РФ обязана рассмотреть заявление "Ветеранов России" и вынести по нему мотивированное решение.

Как пишет Telegram-канал Mash, общественники потребовали отобрать у Ротару трехкомнатную квартиру на Зоологической улице в Москве.

"Внутри – итальянские гарнитуры, личный кабинет, роскошные спальни. Снаружи – шлагбаум, закрытый двор и охрана. При этом владелицу и даже обслугу не видели очень давно", – говорится в публикации.

Добавим, что, как пишет "Газета.ru", София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области Украины. Ротару исполняет песни на русском, украинском, молдавском, болгарском, немецком и других языках.

Первая известность к певице пришла в 60-х годах, а славу ей принесла песня "Червона рута". В 70-е Ротару стала настоящей суперзвездой советской эстрады, ее считали главной соперницей Аллы Пугачевой.

После начала российской "спецоперации" в Украине сообщалось, что певица уехала в Италию. Но спустя некоторое время она вернулась на родину.

Между тем после начала военных действий в Украине стало известно об отъезде Аллы Пугачевой из России в Израиль.

Также общество "Ветераны России" просили проверить Аллу Пугачеву на предмет дискредитации ВС Российской Федерации и оскорбления в Сети неопределенного круга лиц.

А ее мужа Максима Галкина включили в список иностранных агентов, так как он якобы получал финансирование из Украины за политическую деятельность. Сам он прокомментировал это событие, назвав обвинения неправдой. После этого Алла Пугачева попросила власти России признать ее "иноагентом" из солидарности с супругом.

Кроме того, в Сети появилась информация о том, что Алла Пугачева продает свой замок в Подмосковье за миллиард рублей.

Позже сообщалось, что Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Андрея Макаревича, Семена Слепакова и других российских артистов, уехавших из страны после 24 февраля, хотят лишить всех званий. Законопроект уже разрабатывают в Министерстве культуры РФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2016259-genprokuratura-rossii-nachala-proverku-posle-prizyvov-lishit-sofiyu-rotaru-kvartiry-v-moskve/