"Благодарен Казахстану": российский певец Slava Marlow объяснил свои слова о казахстанцах

Slava Marlow. Кадр из видео: youtube.com/@slavamarlow

Российский певец и блогер Slava Marlow, настоящее имя которого Артем Готлиб, объяснил свои слова о казахстанцах, сказанные им на одном из подкастов. Заявление он опубликовал в Instagram.

В конце декабря прошлого года Slava Marlow принял участие в подкасте блогера Frame Tamer на YouTube, во время которого рассказал, что посмотрел "Аватар: Путь воды" в Алматы (момент на видео - с 2:20:40).

Блогер рассказал, что после сказанного его обвинили в шовинизме из-за того, что он спародировал лица людей, сидевших с ним в кинозале.

"Дело в том, что я спародировал лица людей в зале после просмотра фильма, упомянув их национальность. Для некоторых людей это могло бы создать неправильное представление обо мне и моих взглядах.

Упоминание национальности в рассказе не имеет никакого веса в самом повествовании, я не хотел делать на этом акцент. Здесь речь идет именно о реакции людей вне зависимости от их происхождения. Я не упомянул, что мой близкий друг (казах, кстати), сидевший рядом, также обратил внимание на необычные лица присутствующих", — объяснил Marlow.

Он отметил, что благодарен казахстанцам за гостеприимство и тепло.

"Я каждый раз благодарен Казахстану и всему его прекрасному народу за гостеприимство и тепло. За все свои слова ручаюсь", — резюмировал певец.

Заявление. Скриншот: instagram.com/slavamarlow

Напомним, что в мае прошлого года блогер из России Даня Милохин, переехавший временно в Казахстан, тоже оказался в центре скандала из-за высказываний о казахстанских исполнителях. Вскоре после инцидента блогер извинился перед казахстанцами и объяснил свои слова.

Премьера кинокартины "Аватар: Путь воды" в Казахстане состоялась 16 декабря 2022 года. В России же показывать фильм крупные киносети начали чуть менее недели назад - 11 января, пишут "Ведомости". При том, что в реестре прокатных удостоверений фильмов Минкультуры России информация о выдаче прокатного удостоверения новому "Аватару" отсутствует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2005900-blagodaren-kazahstanu-rossiyskiy-pevets-slava-marlow-obyasnil-svoi-slova-o-kazahstantsah/