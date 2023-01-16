Перепутали Казахстан и Кыргызстан: участница "Мисс Вселенной" ответила на извинения организаторов

Эми Эмерик и Алтынай Ботоярова. Кадр из видео: Youtube / Miss Universe

Организаторы конкурса "Мисс Вселенная" опубликовали видео, в котором принесли извинения участнице из Кыргызстана за то, что неправильно назвали ее страну. Алтынай Ботоярова ответила на слова организаторов.

Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса Miss Universe ("Мисс Вселенная"). В кадре появилась генеральный директор организации "Мисс Вселенная" Эми Эмерик и участница из Кыргызстана Алтынай Ботоярова.

"К сожалению, на предварительном шоу наша ведущая неправильно произнесла название страны Кыргызстан. Нам нужно быть более внимательными и лучше выполнять свою работу. Этой ошибке нет оправдания, и мы приносим свои извинения.

Мы не хотели испортить время пребывания Алтынай здесь с нами на конкурсе. Так что я еще раз обещаю, что мы будем более внимательными в следующий раз.

Я надеюсь, что вы можете принять наши извинения", – сказала Эми Эмерик.

В свою очередь кыргызстанка поблагодарила организаторов конкурса за извинения.

"Спасибо большое за искренние извинения, Эми. Мне очень приятно.

Я являюсь Мисс Кыргызстан-2021 года и с гордостью представляю свою страну – Кыргызстан. Я хочу выразить огромную благодарность организаторам за то, что подошли к этому вопросу с большой серьезностью. Вы еще раз доказали, что являетесь самым масштабным конкурсом", – заявила Алтынай Ботоярова.

Напомним, что в Новом Орлеане, США, на одном из этапов конкурса "Мисс Вселенная" во время демонстрации национального наряда ведущая ошибочно представила участницу из Кыргызстана как участницу от Казахстана.

Первое место на конкурсе завоевала участница из США Р'Бонни Габриэль.

При этом Казахстан в этом году не принимает участие в международном конкурсе, так как казахстанскую участницу Диану Ташимбетову дисквалифицировали из-за скандала.

Как сообщается на официальном сайте компании, "Мисс Вселенная" — это глобальная инклюзивная организация, которая прославляет все культуры, происхождения и религии.

Первый конкурс "Мисс Вселенная", как пишет ТАСС, прошел в 1952 году. Его организовала компания по производству купальников Pacific Mills, ранее выступавшая спонсором конкурса "Мисс Америка", для продвижения пляжной моды. В том же году была создана организация "Мисс Вселенная", которая занимается подготовкой конкурса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2005423-pereputali-kazahstan-i-kyrgyzstan-uchastnitsa-miss-vselennoy-otvetila-na-izvineniya-organizatorov/