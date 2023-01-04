Звезды "Ромео и Джульетты" Дзеффирелли подали в суд за "обнаженную" сцену

Леонард Уайтинг и Оливия Хасси. Фото: instagram.com/oliviahusseyeisley

Звезды фильма 1968 года "Ромео и Джульетта" Франко Дзеффирелли подали в суд на кинокомпанию Paramount Pictures из-за сцены с обнажением. Леонард Уайтинг и Оливия Хасси были подростками, когда снимали фильм. Хотя в интервью Variety в 2018 году Хасси защищала "обнаженную" сцену.

В судебном деле английские актеры, которым сейчас за 70, утверждают, что классик кинематографа настоял на участии в обнаженных сценах, несмотря на свои предыдущие заверения о том, что им не придется этого делать.

Paramount пока публично не отреагировала на иск.

Два актера требуют возмещения ущерба в размере более 500 млн долларов - это сумма учитывает страдания, которые, по их словам, они испытали, и доходы, полученные от фильма с момента его выхода на экран.

Актеры утверждают, что Дзеффирелли, который умер в 2019 году, изначально сказал, что они будут носить нижнее белье телесного цвета в сцене в спальне. Но перед съемками, по их версии, режиссер сказал им, что они будут носить только грим для тела - заверив при этом, что камера будет расположена так, чтобы не показывать наготу.

В фильме, который стал классикой кино, ненадолго были показаны голые ягодицы Уайтинга и голая грудь Хасси.

Как утверждают истцы, Дзеффирелли говорил им, что они все-таки должны сниматься обнаженными, иначе картина провалится, а их будущей карьере будет нанесен ущерб. Актеры "полагали, что у них нет другого выбора, кроме как сниматься обнаженными в гриме, как того требовали", следует из иска.

Уайтингу тогда было 16 лет (сейчас ему 72), а Хасси - и вовсе только 15.

Актеры подали в суд на Paramount иск о сексуальном насилии, сексуальных домогательствах и мошенничестве. Они также обвиняют голливудскую студию в сексуальной эксплуатации молодых актеров и распространении обнаженных изображений детей-подростков.

В судебном документе говорится, что Уайтинг и Хасси десятилетиями страдали от эмоционального ущерба и душевных страданий в результате того, как с ними обошлись.

Фильм имел огромный успех, и его показывали поколениям студентов, изучающих пьесу Шекспира. Он был номинирован на четыре премии "Оскар", в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм. Выиграл две - за операторскую работу и дизайн костюмов.

Иск был подан в пятницу в Верховный суд Санта-Моники в соответствии с законом Калифорнии, который временно приостановил действие срока давности.

"То, что им сказали, и то, что произошло, были двумя разными вещами", - сказал изданию Variety Тони Мариноззи, бизнес-менеджер двух актеров.

"Они доверяли Франко. В 16 лет как актеры они доверились его инициативе, рассчитывая, что он не нарушит того доверия, которое у них к нему было. Франко был их другом", - сказал он.

Соломон Грезен, адвокат актеров, заявил: "Обнаженные изображения несовершеннолетних являются незаконными и не должны выставляться".

"Это были очень маленькие, наивные дети 60-х, которые не понимали, что их ждет, - считает он. - Внезапно они стали знамениты на таком уровне, которого даже не ожидали. И вдобавок подверглись насилию таким образом, что не знали, как с ним бороться".

Хотя в интервью Variety в 2018 году Хасси защищала "обнаженную" сцену.

"Никто в моем возрасте не делал этого раньше", - говорила она, подчеркивая, что Дзеффирелли снял это со вкусом. "Это было нужно для фильма", - заявляла актриса.

В интервью Fox News, также взятом в 2018 году, она сказала, что хотя сцена стала табу в США, нагота была обычным явлением в европейских фильмах.

"Это было не так уж и важно, - говорила она. - А Леонард совсем не стеснялся! В середине съемок я просто совершенно забыла, что на мне нет одежды".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2004164-zvezdy-romeo-i-dzhuletty-dzeffirelli-podali-v-sud-za-obnazhennuyu-stsenu/