"У меня не было папы, как у Ксении Собчак": Виктория Боня высказалась о своих успехах

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня высказалась о своих жизненных успехах. Она рассказала, что жила целый месяц в метро, но "оно того стоило", передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Вики пожаловался ей в Instagram, что боится выйти из зоны комфорта, поменять работу и рискнуть. В ответ живущая в Монако Боня привела ему в пример себя и не упустила возможности уколоть Ксению Собчак, с которой она периодически перекидывается колкостями.

"У меня не было папы, как у Ксении Собчак, не было денег в кармане, но я все равно сделала тот самый важный шаг в своей жизни, который повернул ее на 180 градусов и ни на минуту не пожалела об этом. Было ли мне сложно? Конечно! Я жила в метро целый месяц. Но оно того стоило", - высказалась Виктория.

Виктория Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1994575-u-menya-ne-bylo-papy-kak-u-ksenii-sobchak-viktoriya-bonya-vyskazalas-o-svoih-uspehah/