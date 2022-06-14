"При чем тут мой дядя Беркут?": Асель Аскар рассказала о хейте в ее адрес и его последствиях

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Асель Аскар рассказала, как общественный хейт и буллинг отразился на ее психологическом состоянии. По словам актрисы, это не прошло бесследно для нее, передает NUR.KZ.

В апреле этого года Асель столкнулась с хейтом со стороны публики из-за нескольких фраз с ее курса, ставших достоянием общественности. В своем Instagram она прокомментировала ту ситуацию.

"Было тяжело от такого, наверное, огромного давления и количества людей, которые на меня разом ополчились. И наверное, здесь самое обидное, что это были те люди, с которыми я не раз сидела за одним столом. Это те люди, с которыми я пересекалась по работе, с которыми я сотрудничала, с которыми мы общались", - пояснила актриса.

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Она призналась, что из-за пережитого стресса лишилась возможности кормить ребенка грудью. По словам знаменитости, люди стали писать ей сообщения со страшными пожеланиями.

Асель отметила, что намеренно не стала ничего комментировать в момент, когда начался хейт, потому что "это был бы базар-вокзал".

"Самый такой болючий момент для меня был, когда мне скинули подписчики высказывание моего дяди Беркута касательно сложившейся ситуации, хейта по отношению ко мне. Есть очень много медийных женщин, вроде, казалось бы, взрослых, но тем не менее, у которых я стою как кость в горле еще с давних времен, которые постоянно ставили мне какие-то подножки, когда я пыталась быть телеведущей на программах, убирали меня. Ну, здесь я понимаю, почему, из-за чего это все - это женская зависть. По-другому я никак назвать это не могу.

Очень интересно у нас в обществе, что постоянно пытаются ответственность за другого человека приписать его родным. Мне уже 30. При чем тут моя дядя? Я не знаю, как там у кого, но я с 23 лет никому не позволяю лезть в мою жизнь, принимать за меня какие-то решения. Да, до 23 лет я пыталась где-то прислушаться, где-то слушаться, где-то позволяла, где-то у меня были стерты мои личные границы. После того момента я четко для себя выстроила, что в мою жизнь лезть нельзя, и что бы я ни сделала, за это я несу ответственность сама", - высказалась Аскар.

По словам актрисы, ее дядя, певец Беркут, никогда не помогал ей продвигаться и всегда был против ее медийности.

"Всегда он открыто говорил: "Не хочу, чтобы ты была певицей, актрисой", - добавила актриса.

Асель призналась, что была задета тем, что Беркут не заступился за нее во время волны хейта.

"Честно сказать, я плакала. Наверное, если б я была на его месте, я бы защитила свою племянницу", - сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1973988-pri-chem-tut-moy-dyadya-berkut-asel-askar-rasskazala-o-heyte-v-ee-adres-i-ego-posledstviyah/