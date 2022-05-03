Россиянам запретили голосовать на "Евровидении"

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Жители России теперь не смогут голосовать за участников конкурса "Евровидение", который пройдет 10 мая в итальянском Турине, передает РИА Новости.

"Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории", - заявил исполнительный продюсер "Евровидения" Клаудио Фазуло.

После начала войны в Украине Европейский вещательный союз (EBU) принял решение не допускать Россию к участию в "Евровидении" в этом году.

Напомним, гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение" 2021 года состоялся в Роттердаме. Победителем стала итальянская рок-группа Måneskin. Второе место заняла претендентка из Франции Барбара Прави, а третьим стал исполнитель Gjon's Tears из Швейцарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1967824-rossiyanam-zapretili-golosovat-na-evrovidenii/