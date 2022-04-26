"Никто вас не знал, пока не женились на актрисе": муж Джуринской ответил на упреки подписчиков

Данияр Хизметов и Жания Джуринская. Фото: instagram.com/khizmetov

Данияр Хизметов, супруг Жании Джуринской, ответил на упреки в том, что он стал блогером благодаря жене-актрисе. Бизнесмен заявил, что он "всегда будет ненавидеть тупых людей", передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Данияр Хизметов выложил комментарии одной из пользовательниц соцсети .

"Тоже мне звезда. Никто вас не знал, пока не женился на актрисе. Благодаря жене тут сидишь, блогер тоже мне. Мы люди простые, вот именно блогерством, всякой фигней не страдаем, а зарабатываем честным трудом и всегда надеемся только на себя, а не людей обманываем, Данияр мырза", - заявила подписчица.

Молчать в ответ на такие оскорбления муж Жании не стал.

"Во-первых, я не говорю, что я звезда! Во-вторых, меня знали много людей, когда женился на Жание, конечно, больше, думаю, с учетом ее статуса, это естественный процесс и никуда от этого не деться.

Думаю, я всегда буду ненавидеть тупых людей, хотя нужно принять, что такие есть и будут. Поэтому я прощаю вас за ваши оскорбления! Надеюсь, мудрость придет к вам и вы будете счастливы в этой жизни", - высказался Хизметов.

Story Данияра Хизметова. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Напомним, ранее Данияр Хизметов высказался о причинах мужских измен. По его мнению, все дело в том, что жена перестает развиваться и становится неинтересной для мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1966746-nikto-vas-ne-znal-poka-ne-zhenilis-na-aktrise-muzh-dzhurinskoy-otvetil-na-upreki-podpischikov/