"Все ок с головой?": Айсауле Бакытбек отчитала спросивших ее о реакции отца на рождение внучки

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек с возмущением отреагировала на вопрос подписчика об отце, который благодаря ей недавно стал дедушкой. Блогерша поинтересовалась, все ли в порядке с головой у спрашивающих, передает NUR.KZ.

В Instagram один из пользователей соцсети спросил у новоиспеченной молодой мамы, знает ли Бахытбек Есентаев о том, что стал дедушкой, и как он отреагировал на это известие.

"То есть вы действительно думаете, что есть вероятность, что вы знаете, что я стала мамой, а мой родной отец - нет? У вас все ок с головой? Как думаете, как отреагировал? Много ли может быть реакций, помимо радости?" - возмутилась Айсауле.

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Вопрос о самочувствии после родов вызвал у блогерши более положительные эмоции.

"Спасибо большое! Уже гораздо лучше. Это так важно - спрашивать, как дела у новоиспеченной мамы и не забывать о ней. Я говорила об этом мужу всю беременность, чтобы пожинать плоды сейчас. Первые пару дней я еще не понимала, что происходит, и в роддоме морально, наверное, было легче, потому что и ребенок, и ты под присмотром 24/7.

Как приехала домой, видимо, отошли все обезболивающие и началась "жара". Прям не знала, с какой стороны себя подлечить и как собраться, но это, слава Богу, оказалось временно. С каждым днем полегче и более понятно все становится. Начинаешь привыкать к новому статусу, новой ответственности и новым вещам, которые происходят с телом, восстанавливаюсь потихоньку, в общем", - написала она.

Story Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Напомним, как мы писали, недавно Айсауле Бакытбек стала мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1953154-vse-ok-s-golovoy-aysaule-bakytbek-otchitala-sprosivshih-ee-o-reaktsii-ottsa-na-rozhdenie-vnuchki/