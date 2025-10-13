"Хороший вкус с пеленок": Баян Алагузова показала, какими модницами растут ее дочери

Продюсер и актриса Баян Алагузова показала милое видео с участием ее маленьких дочерей. Звезда "Станция любви" отметила, что у ее детей хороший вкус сызмальства, передает NUR.KZ.

На видео маленькая Алиса, находясь в гардеробной, не отдает маме брендовую сумочку. Девочка, которой чуть больше года, едва стоит на ногах, но уже понимает, что значит наряжаться. В кадре появляется Алма и уносит мамины босоножки, что рассмешило Баян Алагузову.

"Хороший вкус с пеленок", - написала Баян Максаткызы.

"Вкус отменный у обеих милашек", "Почему именно на этих девочек так интересно смотреть", "Это лучшее, что я сегодня видела в инсте!", "Еле ходит, а уже модница", "Мамин гардероб — теперь место для двух маленьких модниц", "Видно, что это дочери Баян", - умилились подписчицы.

Мы также писали, что 51-летняя Баян Алагузова покрасовалась в мини.

