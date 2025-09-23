61-летняя Маша Распутина покрасовалась в свадебном платье (фото)

61-летняя советская и российская певица Маша Распутина показала в соцсети фото со свадебного торжества, на котором покрасовалась в белом платье. Поклонники пожелали ей счастья, передает NUR.KZ.

В Instagram Распутиной появилось фото, на котором она запечатлелась в свадебном платье.

Рядом с ней в черном классическом костюме с бабочкой и белой рубашке стоит бизнесмен и продюсер Виктор Захаров. Пара вместе уже больше четверти века, у них есть дочь Мария, которой в сентябре исполнилось 25 лет.

"Будьте счастливы! Я Вас люблю!" - гласит подпись к фото, к которому добавлены хештеги "невеста", "молодожены" и другие.

Подписчики поспешили поздравить пару, которая, как они решили, спустя много лет узаконила отношения. Но некоторые не поверили своим глазам.

"Красивая пара, только в этом возрасте и надо жениться", "Неужели она надела свадебное платье?", "Видно же, что старое фото", "Ох, Маша, краса наша", "Это всерьез? Мария, рады за вас. Будьте счастливы.", "Дорогая наша, Машуня, у Вас перемены? Как это прекрасно", "У них свадьба?", "Все-таки они поженились! Можно было и без белого платья!" - отметили в Сети.

