Участница Comedy Woman поделилась эмоциями после концерта Backstreet Boys в Астане

Участница шоу Comedy Woman, российская актриса Екатерина Скулкина поделилась впечатлениями после концерта Backstreet Boys в Астане, куда ее пригласили друзья из Казахстана, передает NUR.KZ.

Звезда Comedy Woman не смогла скрыть своих эмоций и во время концерта американской группы, и после него.

В столицу Казахстана Екатерина прилетела по приглашению друзей Даута Шайхисламова и Малика Хасенова и окунулась в ностальгию, услышав песни юности. Ей даже удалось сделать совместное фото с любимой группой.

"Фантастическое перемещение во времени туда, где молодо-зелено, весело и наивно, беззаботно и волшебно! Backstreet Boys, большое вам спасибо за то, что вы есть!

Рахмет дорогим друзьям за приглашение, невероятное гостеприимство и заботу (а в Казахстане никогда и не было по-другому), драгоценное общение и неповторимые эмоции!" - отметила она.

Отметим, что ее коллеги Михаил Галустян и Александр Ревва тоже прилетали в Астану ради концерта и поделились видео из столицы. Напомним, 19 сентября Backstreet Boys выступили в Алматы, а 21 сентября группа провела концерт в Астане. Участники группы Ник Картер и Брайан Литтрелл подвели итоги выступлений в Казахстане и поблагодарили жителей нашей страны за теплый прием.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.