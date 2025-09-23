jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Салтанат Шорай
      Салтанат Шорай
      Редактор рубрики Шоубиз

      Участница Comedy Woman поделилась эмоциями после концерта Backstreet Boys в Астане

      Опубликовано:

      Backstreet Boys и Екатерина Скулкина
      Backstreet Boys и Екатерина Скулкина. Фото: instagram.com/eskulkina

      Участница шоу Comedy Woman, российская актриса Екатерина Скулкина поделилась впечатлениями после концерта Backstreet Boys в Астане, куда ее пригласили друзья из Казахстана, передает NUR.KZ.

      Звезда Comedy Woman не смогла скрыть своих эмоций и во время концерта американской группы, и после него.

      В столицу Казахстана Екатерина прилетела по приглашению друзей Даута Шайхисламова и Малика Хасенова и окунулась в ностальгию, услышав песни юности. Ей даже удалось сделать совместное фото с любимой группой.

      "Фантастическое перемещение во времени туда, где молодо-зелено, весело и наивно, беззаботно и волшебно! Backstreet Boys, большое вам спасибо за то, что вы есть!

      Рахмет дорогим друзьям за приглашение, невероятное гостеприимство и заботу (а в Казахстане никогда и не было по-другому), драгоценное общение и неповторимые эмоции!" - отметила она.

      Отметим, что ее коллеги Михаил Галустян и Александр Ревва тоже прилетали в Астану ради концерта и поделились видео из столицы.

      Напомним, 19 сентября Backstreet Boys выступили в Алматы, а 21 сентября группа провела концерт в Астане. Участники группы Ник Картер и Брайан Литтрелл подвели итоги выступлений в Казахстане и поблагодарили жителей нашей страны за теплый прием.

      Участница Comedy Woman поделилась эмоциями после концерта Backstreet Boys в Астане

