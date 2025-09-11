Александр Ревва "оживил" старые фото в свой день рождения (видео)
Опубликовано:
Российский актер, шоумен и телеведущий Александр Ревва отметил 54-й день рождения. Он оригинально поздравил себя в соцсети, "оживив" свои детские фотографии, передает NUR.KZ.
10 сентября Александру Ревве исполнилось 54 года. Шоумен поблагодарил своих друзей за поздравления и выложил милый видеоролик.
"С днем рождения, Сашка Ревва! Спасибо всем, кто рядом! Люблю вас, мои друзья!!! Едем дальше!" - написал именинник.
На видео старые фото "оживают". Маленький Ревва задорно смеется, через какое-то время перед нами предстает юноша, затем - молодой мужчина, а после - зрелый харизматичный артист.
Лариса Гузеева, Наталья Подольская, Павел Деревянко и другие представители российского шоу-бизнеса поздравили коллегу с днем рождения. А супруга Реввы оставила трогательный комментарий.
"Счастье мое!!! С днем рождения!" - написала она.
"Какое видео! Смотрю его как под гипнозом раз 100!", "Дорогой Санечка, еще больше ярчайших ролей, шоу, песен и процветания", "Родился и пригодился", "Расти большой", - отметили пользователи соцсети.
