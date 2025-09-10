63-летний Лепс порадовал 19-летнюю избранницу дорогим украшением (фото, видео)

63-летний российский певец Григорий Лепс вновь сделал дорогой подарок своей юной избраннице. 19-летняя Аврора Киба похвасталась брендовым браслетом, передает NUR.KZ.

Аврора похвасталась очередным презентом от звездного жениха в сторис своего Instagram.

19-летняя девушка продемонстрировала распаковку дорогого подарка от известного французского люксового бренда. Аврора не смогла сдержать эмоций, когда увидела содержимое коробочки - она была обрадована и удивлена.

На этот раз 63-летний исполнитель решил порадовать любимую браслетом с бриллиантами.

Обладательница дорогого украшения разместила новое фото, на котором показала подарок уже на своем запястье.

"У кого-то самый лучший день, а у меня самый лучший муж", - заявила она, добавив смайлик в видео "красного сердечка".

Напомним, на днях Григорий Лепс подарил 19-летней Авроре 15 тысяч роз.

Сторис избранницы Лепса. Скрин: instagram.com/avrorakiba

