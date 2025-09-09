Жулдыз Абдукаримова устроила первую фотосессию для новорожденной дочери
Жена казахстанского певца Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова, устроила первую фотосессию для новорожденной дочери и умилила подписчиков, передает NUR.KZ.
Жулдыз запечатлелась в домашней обстановке на новом фото, которое выложила в сторис. Она отметила, что многие обратили внимание на малышку, которая лежала рядом с ней в корзиночке. Многие догадались, что это первая фотосессия крохи.
"Да, если приглядитесь, то, конечно, поймете, что это первая фотосессия. Она как будто почувствовала камеру и была настоящей моделью", - похвасталась счастливая мама.
Жулдыз также поделилась фото ребенка - на снимке новорожденная девочка была в белой пеленочке и белой пушистой шапочке с ушками. Рядом с ней можно увидеть милую игрушку - белого медвежонка.
Мы также писали, что жена Кайрата Нуртаса опубликовала видео с новорожденной дочерью. А недавно Жулдыз Абдукаримова похвасталась достижениями детей.
