Синди Кроуфорд опубликовала архивное фото с дочерью в ее день рождения
Опубликовано:
59-летняя американская супермодель, актриса и бизнесвумен Синди Кроуфорд трогательно поздравила дочь с 24-летием в соцсети и показала два фото с ней, и передает NUR.KZ.
Любящая мать поздравила Кайю Гербер с днем рождения. На архивном снимке, опубликованном в карусели, Синди запечатлена с маленькой дочерью на руках, на втором фото Кайя уже взрослая и сидит рядом с матерью в гамаке.
"Моей малышке сегодня 24! Куда летит время? С днем рождения, Кайя! Люблю наблюдать за тем, как ты начинаешь жить и создаешь свой собственный путь! Твоя гордая мама!" — подписала она свою публикацию.
В ответ на поздравления мамы именинница написала, что очень любит ее.
Отметим, что Синди Кроуфорд замужем за бизнесменом Рэнди Гербером. Пара живет счастливо вот уже четверть века. У супругов двое детей - Пресли Уокер и Кайя.
