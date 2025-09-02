"Мои пять звездочек": Жулдыз Абдукаримова похвасталась достижениями детей
Опубликовано:
Жена казахстанского артиста Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова рассказала, что стала матерью студентки - ее старшая дочь поступила в вуз, передает NUR.KZ.
Теперь 37-летняя Жулдыз Абдукаримова не только молодая мама, ведь она недавно родила, но и мама студентки. Она похвасталась этим в соцсети - Сезим окончила школу и поступила в вуз. Вторая дочь Алау пошла в 11-й класс.
"Я снова "буду учиться" в 11-м классе", - пошутила актриса.
Заботливой маме также предстоит окунуться в учебную суету 9-го и 5-го классов - Нарул и Хан перешли в эти классы.
"Года 3-4 назад было еще страшнее и труднее. А сейчас я говорю спасибо за прошлое, что меня взрастило и испытывало. Я со своими пятью звездочками иду дальше - еще смелее, сильнее, счастливее", - отметила она.
Недавно Жулдыз Абдукаримова ответила, как реагирует на пересуды в Сети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2281635-moi-pyat-zvezdochek-zhuldyz-abdukarimova-pohvastalas-dostizheniyami-detey/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах