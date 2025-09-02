"Мои пять звездочек": Жулдыз Абдукаримова похвасталась достижениями детей

Жена казахстанского артиста Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова рассказала, что стала матерью студентки - ее старшая дочь поступила в вуз, передает NUR.KZ.

Теперь 37-летняя Жулдыз Абдукаримова не только молодая мама, ведь она недавно родила, но и мама студентки. Она похвасталась этим в соцсети - Сезим окончила школу и поступила в вуз. Вторая дочь Алау пошла в 11-й класс.

"Я снова "буду учиться" в 11-м классе", - пошутила актриса.

Заботливой маме также предстоит окунуться в учебную суету 9-го и 5-го классов - Нарул и Хан перешли в эти классы.

"Года 3-4 назад было еще страшнее и труднее. А сейчас я говорю спасибо за прошлое, что меня взрастило и испытывало. Я со своими пятью звездочками иду дальше - еще смелее, сильнее, счастливее", - отметила она.

Недавно Жулдыз Абдукаримова ответила, как реагирует на пересуды в Сети.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.