"Мне уже ничто не страшно": Жулдыз Абдукаримова о реакции на пересуды в Сети

Жена казахстанского артиста Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова, ставшая матерью в пятый раз, рассказала, как относится к различного рода пересудам, передает NUR.KZ.

Жулдыз часто общается со своими подписчиками. Они поинтересовались, как старшие дети относятся к новорожденной малышке.

"Я даже не могу выразить словами их любовь и заботу", - написала Жулдыз.

Многие в Сети задавались вопросом, почему Кайрат Нуртас ничего не написал о рождении дочери в своем блоге в Instagram. Супруга артиста призналась, что пересуды ее не трогают.

"Я уже не в том возрасте. После того, как прошла через огонь, воду, сель, нужду, достаток - все-все, мне уже ничто не страшно", - заявила мать пятерых детей.

Мы также писали, что в семье Кайрата Нуртаса ожидается еще одно пополнение.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.