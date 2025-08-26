"Мне уже ничто не страшно": Жулдыз Абдукаримова о реакции на пересуды в Сети
Жена казахстанского артиста Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова, ставшая матерью в пятый раз, рассказала, как относится к различного рода пересудам, передает NUR.KZ.
Жулдыз часто общается со своими подписчиками. Они поинтересовались, как старшие дети относятся к новорожденной малышке.
"Я даже не могу выразить словами их любовь и заботу", - написала Жулдыз.
Многие в Сети задавались вопросом, почему Кайрат Нуртас ничего не написал о рождении дочери в своем блоге в Instagram. Супруга артиста призналась, что пересуды ее не трогают.
"Я уже не в том возрасте. После того, как прошла через огонь, воду, сель, нужду, достаток - все-все, мне уже ничто не страшно", - заявила мать пятерых детей.
