"Научилась быть счастливой": Карина Абдуллина сделала признание в соцсети

Казахстанская певица Карина Абдуллина, которая долгие годы являлась солисткой популярного дуэта "Мюзикола", сделала неожиданное признание в соцсети, передает NUR.KZ.

Певица выложила новое фото в своем блоге в Instagram и написала к нему комментарий. На снимке она запечатлелась с укладкой и макияжем, а очаровательная улыбка украсила ее образ.

"Пройдя через потери и трудности, через предательство и депрессии, я научилась быть счастливой в любые моменты жизни. Потому что сама жизнь - это и есть счастье!" - заявила Карина.

"Любимый голос", "Вы для нас, алматинцев, самая красивая, ценная, любимая и прекрасная! Всех вам благ - в прекрасном будущем с прекрасными людьми! Мы вас обожаем и любим!", "Карина, продолжай сиять, ты невероятная", "В честь вас назвал свою внучку!", "С годами вы только прекраснее", "Спасибо за творчество", - отреагировали в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.