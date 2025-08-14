Кайрат Нуртас объяснил, где был, когда беременная жена проводила гендер-пати

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас объяснил, где был, когда его супруга Жулдыз Абдукаримова, ожидающая пятого малыша, и дети проводили гендер-пати, передает NUR.KZ.

Накануне актриса Жулдыз Абюдукаримова провела гендерную вечеринку в кругу своих четверых детей. Полное видео она выложила в YouTube. Однако так и не раскрыла пол ребенка, но, судя по реакции ее дочери, подписчики решили, что родится девочка.

Пользователи соцсети задались вопросом, где в этот момент находился отец семейства Кайрат Нуртас.

"Кайрат прятал Жулдыз 10 лет, пришло время Жулдыз его прятать", "Кайрат, почему в такой момент вас не было рядом?", "Кайрата нет, не совсем интересно так", "Почему нет Кайрата?" - гласят комментарии.

Певец выложил публикацию в своем блоге в Instagram. Видео было снято во время его выступления.

"Был на работе, вернулся поздно, без меня мои дорогие проведи гендер-пати, кажется, было интересно", - написал он, поставив точку в догадках пользователей соцсети.

Мы также писали, что жена Кайрата Нуртаса занялась ремонтом в новом доме перед рождением пятого ребенка.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.