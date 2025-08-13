Невестка Бекхэмов снялась топлес на праздновании годовщины свадьбы

Американская актриса Никола Пельтц-Бекхэм поделилась в Instagram фотографиями с празднования годовщины свадьбы с сыном Дэвида и Виктории Бэкхем, передает NUR.KZ.

30-летняя модель поделилась фотографиями со второй свадьбы с 26-летним Бруклином Бэкхемом. На снимках пара предстала в свадебных нарядах.

А для афтепати Никола выбрала голубое платье из прозрачной ткани. Под платье девушка надела телесное белье.

Но на нескольких снимках с мамой Никола предстала перед камерой топлес, позируя в телесном белье. Ее родительница, в свою очередь, снялась в черном платье с V-образным декольте без бретелей.

К слову, отметим, что на церемонии и праздновании годовщины свадьбы не было родителей Бруклина и его родных.

Ранее мы писали, что Никола Пельтц-Бекхэм родилась в штате Нью-Йорк, США, 9 января 1995 года. Ее отец, Нельсон Пельтц, - бизнесмен, миллиардер, чье состояние оценивается в $1,7 млрд. Мать Николы, Клаудия Хеффнер, - модель.

В 11 лет Никола впервые появилась в кино, а в 15 уже стала узнаваема. Она дебютировала в рождественской комедии "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен".

Затем кинематограф дал ей путевку в мир моды. Девушке предложили поучаствовать в Неделе моды в Париже, несмотря на не слишком подходящие для модной индустрии параметры, это не помешало ей продемонстрировать модельный талант в показе роскошных нарядов испанского дома моды.

Об отношениях наследника одной из самых известных и модных семей Британии и дочери миллиардера активно заговорили в начале 2020 года.

В июле 2022 года Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм сыграли роскошную свадьбу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.