Невестка Бекхэмов снялась топлес на праздновании годовщины свадьбы
Опубликовано:
Американская актриса Никола Пельтц-Бекхэм поделилась в Instagram фотографиями с празднования годовщины свадьбы с сыном Дэвида и Виктории Бэкхем, передает NUR.KZ.
30-летняя модель поделилась фотографиями со второй свадьбы с 26-летним Бруклином Бэкхемом. На снимках пара предстала в свадебных нарядах.
А для афтепати Никола выбрала голубое платье из прозрачной ткани. Под платье девушка надела телесное белье.
Но на нескольких снимках с мамой Никола предстала перед камерой топлес, позируя в телесном белье. Ее родительница, в свою очередь, снялась в черном платье с V-образным декольте без бретелей.
К слову, отметим, что на церемонии и праздновании годовщины свадьбы не было родителей Бруклина и его родных.
Ранее мы писали, что Никола Пельтц-Бекхэм родилась в штате Нью-Йорк, США, 9 января 1995 года. Ее отец, Нельсон Пельтц, - бизнесмен, миллиардер, чье состояние оценивается в $1,7 млрд. Мать Николы, Клаудия Хеффнер, - модель.
В 11 лет Никола впервые появилась в кино, а в 15 уже стала узнаваема. Она дебютировала в рождественской комедии "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен".
Затем кинематограф дал ей путевку в мир моды. Девушке предложили поучаствовать в Неделе моды в Париже, несмотря на не слишком подходящие для модной индустрии параметры, это не помешало ей продемонстрировать модельный талант в показе роскошных нарядов испанского дома моды.
Об отношениях наследника одной из самых известных и модных семей Британии и дочери миллиардера активно заговорили в начале 2020 года.
В июле 2022 года Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм сыграли роскошную свадьбу.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2274741-nevestka-bekhemov-snyalas-toples-na-prazdnovanii-godovshchiny-svadby/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах