Умер российский актер Иван Краско

В возрасте 94 лет ушел из жизни народный артист России, советский и российский актер театра, кино и озвучивания Иван Краско, передает NUR.KZ.

О смерти артиста сегодня, 9 августа, сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков.

"Сказать, что это невосполнимая утрата, - значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, несмотря на проблемы со здоровьем, артист до последнего дня оставался сильным, светлым и добрым человеком.

По данным РБК, информацию о смерти Ивана Краско подтвердил директор артиста Вячеслав Смородинов, который в начале августа также сообщил, что артист попал в реанимацию.

К тому времени у него было по меньшей мере два инсульта. Актер попадал в реанимацию в 2023 году, тогда у него отказала левая часть тела. В 2021 году актер переболел COVID-19, а после проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года его снова госпитализировали: Смородинов назвал причиной "непорядки с сердцем и жидкость в легких".

Согласно сведениям "Вокруг ТВ", Иван Краско родился 23 сентября 1930 в деревне Вартемяги Ленинградской области СССР.

Он окончил Первое балтийское высшее военно-морское училище и несколько лет прослужил командиром корабля Дунайской флотилии, дослужился до звания капитан-лейтенанта.

В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт и сразу же был принят в труппу знаменитого Ленинградского академического Большого драматического театра имени Максима Горького. С 1965 года и по настоящее время являлся актером Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

Иван Краско дебютировал в кино в середине 60-х, сыграв несколько эпизодических ролей в картинах "Балтийское небо", "Барьер неизвестности", "Авария". В 1978 году он сыграл свою самую известную роль - Ивана Соловьева в приключенческом фильме Владимира Саруханова "Конец императора тайги". Всего же за свою карьеру актер снялся более чем в полутора сотнях ролей.

Краско также озвучивает мультфильмы, его голосом говорит король в "Карлике Носе", Святогор в "Алеше Поповиче и Тугарине Змее", в диснеевском "Геркулесе" он читает текст от автора.

