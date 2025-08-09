jitsu gif
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      Умер российский актер Иван Краско

      Опубликовано:

      Иван Краско
      Иван Краско. Фото: t.me/arzhanenkov

      В возрасте 94 лет ушел из жизни народный артист России, советский и российский актер театра, кино и озвучивания Иван Краско, передает NUR.KZ.

      О смерти артиста сегодня, 9 августа, сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков.

      "Сказать, что это невосполнимая утрата, - значит, ничего не сказать. Для миллионов он был любимым актером, голосом, который мы узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения", - написал он в своем Telegram-канале.

      По словам депутата, несмотря на проблемы со здоровьем, артист до последнего дня оставался сильным, светлым и добрым человеком.

      По данным РБК, информацию о смерти Ивана Краско подтвердил директор артиста Вячеслав Смородинов, который в начале августа также сообщил, что артист попал в реанимацию.

      К тому времени у него было по меньшей мере два инсульта. Актер попадал в реанимацию в 2023 году, тогда у него отказала левая часть тела. В 2021 году актер переболел COVID-19, а после проходил реабилитацию после отслоения сетчатки глаза. В июле 2022 года его снова госпитализировали: Смородинов назвал причиной "непорядки с сердцем и жидкость в легких".

      Согласно сведениям "Вокруг ТВ", Иван Краско родился 23 сентября 1930 в деревне Вартемяги Ленинградской области СССР.

      Он окончил Первое балтийское высшее военно-морское училище и несколько лет прослужил командиром корабля Дунайской флотилии, дослужился до звания капитан-лейтенанта.

      В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт и сразу же был принят в труппу знаменитого Ленинградского академического Большого драматического театра имени Максима Горького. С 1965 года и по настоящее время являлся актером Драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской.

      Иван Краско дебютировал в кино в середине 60-х, сыграв несколько эпизодических ролей в картинах "Балтийское небо", "Барьер неизвестности", "Авария". В 1978 году он сыграл свою самую известную роль - Ивана Соловьева в приключенческом фильме Владимира Саруханова "Конец императора тайги". Всего же за свою карьеру актер снялся более чем в полутора сотнях ролей.

      Краско также озвучивает мультфильмы, его голосом говорит король в "Карлике Носе", Святогор в "Алеше Поповиче и Тугарине Змее", в диснеевском "Геркулесе" он читает текст от автора.

      Ранее сообщалось, что американский актер и рестлер Халк Хоган умер в возрасте 71 года, предварительно, у него произошел сердечный приступ.

      До этого в возрасте 56 лет ушел из жизни австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по ролям в популярных телесериалах и голливудских блокбастерах.

      Также американский композитор Марк Сноу, 15-кратный номинант на премию "Эмми", написавший главную тему к телесериалу "Секретные материалы" умер в возрасте 78 лет.

