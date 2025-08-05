Дочь Стива Джобса опубликовала фото в свадебном платье

Дочь одного из основателей американской компании Apple, Стива Джобса, модель Ив Джобс показала в соцсети фото в свадебном наряде, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте модели. На черно-белом фото модель предстала в кружевном свадебном платье, рядом с новоиспеченным мужем Гарри Чарльзом.

"Мы женаты! Это была самая волшебная неделя", - написала Ив и поблагодарила организаторов свадьбы за то, что они "осуществили самые смелые свадебные мечты, и это было сделано с любовью и заботой".

Также она отметила, что ничего не получилось бы без родителей и друзей молодой пары.

Как пишет РБК, неизвестно, когда новобрачные познакомились и начали встречаться, но впервые на публику вместе они вышли в прошлом году. В Instagram они предстали в качестве пары во время Олимпийских игр в Париже в 2024 году, где Чарльз получил золотую медаль за конкур (соревнование, в котором препятствия преодолевают на лошадях).

Избранник Ив Джобс с подросткового возраста занимается верховой ездой, а на Олимпийских играх дебютировал в 2020 году в Токио.

Ив Джобс родилась 9 июля 1998 года. Она увлекается катанием на лошадях и участвовала в соревнованиях по конкуру.

В 2020 году она дебютировала как модель в рекламе косметики Glossier. Первый показ с ее участием - шоу Coperni в 2021 году, в этом же дефиле была задействована Джиджи Хадид.

Ив Джобс также сотрудничала с брендом Louis Vuitton и появилась на обложке японской версии Vogue. До карьеры модели она изучала историю в Стэнфордском университете.

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