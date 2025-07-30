"Козы Корпеш и Баян Сулу": сестра Димаша и ее жених устроили романтическую фотосессию
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Сестра казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена опубликовала в Instagram романтические фото с избранником - актером Ермаханом Аймаханом, передает NUR.KZ.
Колоритные и романтические фотографии, снятые в степи, порадовали подписчиков Раушан. Молодые люди стоят в обнимку, а также скачут верхом. Они не скрывают счастливых улыбок. Пользователи соцсети пожелали паре счастья.
Одним из первых на фото младшей сестры отреагировал Димаш Кудайберген.
"Будьте счастливы, золотые мои", - написал певец.
"Береги свою прекрасную и нежную розу, джигит", "Самый нежный цветок Раушан, пусть счастье и любовь будут с вами навсегда", "Восхитительно! Как Раушан свободно скачет на коне! Красивые, молодые!", "Козы Корпеш и Баян Сулу", - написали комментаторы в соцсети.
Напомним, в мае сестра Димаша Кудайбергена объявила о помолвке. Фото Димаша и его младшей сестры с обряда "сырға салу" растрогали Сеть.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2270346-kozy-korpesh-i-bayan-sulu-sestra-dimasha-i-ee-zhenih-ustroili-romanticheskuyu-fotosessiyu/
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