Умер автор музыки к культовому сериалу "Секретные материалы" Марк Сноу

Американский композитор Марк Сноу, 15-кратный номинант на премию "Эмми", написавший главную тему к телесериалу "Секретные материалы" умер в возрасте 78 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The Variety.

По информации журнала, Марк Сноу умер в своем доме в штате Коннектикут, США.

Помимо "Секретных материалов", он также написал музыку для сериалов "Тайна Смолвиля" (Smallville, 2001-2017), "Говорящая с призраками" (Ghost Whisperer, 2005-2010), "Супруги Харт" (Hart to Hart, 1979-1984) и других проектов.

Американский композитор Марк Сноу (Мартин Фултерман) родился 26 августа 1946 года в Бруклине, США. Он начал заниматься фортепиано в возрасте 10 лет и получил образование в Нью-Йоркской высшей школе музыки и искусств.

После непродолжительной музыкальной карьеры Фултерман переехал в Лос-Анджелес, где взял псевдоним Марк Сноу и написал свою дебютную композицию для сериала "Новички" (The Rookies, 1972-1976).