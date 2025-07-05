Умер автор музыки к культовому сериалу "Секретные материалы" Марк Сноу
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Американский композитор Марк Сноу, 15-кратный номинант на премию "Эмми", написавший главную тему к телесериалу "Секретные материалы" умер в возрасте 78 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на The Variety.
По информации журнала, Марк Сноу умер в своем доме в штате Коннектикут, США.
Помимо "Секретных материалов", он также написал музыку для сериалов "Тайна Смолвиля" (Smallville, 2001-2017), "Говорящая с призраками" (Ghost Whisperer, 2005-2010), "Супруги Харт" (Hart to Hart, 1979-1984) и других проектов.
Американский композитор Марк Сноу (Мартин Фултерман) родился 26 августа 1946 года в Бруклине, США. Он начал заниматься фортепиано в возрасте 10 лет и получил образование в Нью-Йоркской высшей школе музыки и искусств.
После непродолжительной музыкальной карьеры Фултерман переехал в Лос-Анджелес, где взял псевдоним Марк Сноу и написал свою дебютную композицию для сериала "Новички" (The Rookies, 1972-1976).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2262651-umer-avtor-muzyki-k-kultovomu-serialu-sekretnye-materialy-mark-snou/
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