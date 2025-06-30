"Красивая семья": Баян Алагузова показала кадры с отдыха в Турции
Опубликовано:
Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала, как отдыхает со своей семьей в Анталье. Теплое видео растрогала пользователей соцсети, передает NUR.KZ.
На видео Баян Алагузова запечатлелась с членами семьи - на руках она держит маленькую дочь, а рядом за столом сидит ее супруг, мама, дочь Айару и другие члены семьи.
Фоном к видео продюсер выбрала песню в исполнении Айгуль Иманбаевой "Өмір сұлу".
На видео также запечатлен красивый пейзаж - море с пенистыми волнами, тихий берег и бескрайнее небо.
"Прекрасного вам отдыха!", "Ну что за красота! Люблю вашу семью с Турсеном. Турсен - эталон настоящего мужчины. Настоящее счастье", "Красивая семья", - написали подписчики, в числе которых есть представители отечественного шоу-бизнеса.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2260767-krasivaya-semya-bayan-alaguzova-pokazala-kadry-s-otdyha-v-turcii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах