"Красивая семья": Баян Алагузова показала кадры с отдыха в Турции

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала, как отдыхает со своей семьей в Анталье. Теплое видео растрогала пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

На видео Баян Алагузова запечатлелась с членами семьи - на руках она держит маленькую дочь, а рядом за столом сидит ее супруг, мама, дочь Айару и другие члены семьи.

Фоном к видео продюсер выбрала песню в исполнении Айгуль Иманбаевой "Өмір сұлу".

На видео также запечатлен красивый пейзаж - море с пенистыми волнами, тихий берег и бескрайнее небо.

"Прекрасного вам отдыха!", "Ну что за красота! Люблю вашу семью с Турсеном. Турсен - эталон настоящего мужчины. Настоящее счастье", "Красивая семья", - написали подписчики, в числе которых есть представители отечественного шоу-бизнеса.