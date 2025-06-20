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    Шоубиз

      "Папочка, я скучаю по тебе": Ерке вспомнила ушедшего отца в годовщину его смерти

      Опубликовано:

      Ерке Есмахан
      Ерке Есмахан. Фото: Instagram/erke_esmahan

      40-летняя казахстанская певица Ерке Есмахан, которая недавно стала мамой в третий раз, написала трогательный пост об ушедшем отце, она призналась, что очень скучает по нему, передает NUR.KZ.

      Артистка отметила, что, потеряв отца, многое поняла.

      "Вчера исполнилось пять лет со дня смерти папы. Папочка, я очень скучаю по тебе. В этот день я поняла, что жизнь обманчива и все в ней временно", - написала она.

      Сторис Ерке Есмахан
      Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

      Артистка также показала видео, смонтированное из архивных фото отца. Эти кадры она опубликовала 4 года назад.

      "Мы приехали домой, отметив год со дня смерти папы в Актобе. Только приходим в себя. Как быстро пролетел этот год! Эх, жизнь, никто не вечен на этой земле", - написала тогда Ерке.

      Напомним, неделю назад Ерке Есмахан стала мамой в третий раз. Певица показала первые фото новорожденного сына.

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