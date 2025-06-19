"В объятиях мамы": теплое фото Баян Алагузовой с маленькой дочерью растрогало Казнет

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова растрогала своих подписчиков в Instagram теплой фотографией с маленькой дочерью, снятой в бассейне, передает NUR.KZ.

Продюсер сопроводила фото смайликом в виде красного сердечка. На снимке она запечатлелась в бассейне в темном купальнике с принтом и светлой широкополой шляпе, на руках она держит маленькую дочь. Ребенок нежно прильнул к плечу мамы.

Фанаты, растроганные увиденным, оставили свои комментарии под снимком. Публикация за короткое время набрала свыше 40 тысяч "лайков".

"Малыш", "Божественная картина любви мамы и дочи. Как хорошо, что у таких красивых и талантливых людей в любви родились эти два дивных ангелочка", "Какое прекрасное фото, ребенок в объятиях мамы чувствует себя в безопасности", "Боже, как приятно смотреть, когда люди живут под девизом "Я выбираю только себя", "Какое счастье", - написали в Сети.

Ранее Баян Алагузова показала фото дочерей Айару и Алмы.