"Это резиновый живот": беременная жена Кайрата Нуртаса показала сообщения хейтеров

Супруга популярного отечественного певца Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова посоветовала хейтерам в соцсети оставить ее в покое, чтобы не сделать хуже самим себе, передает NUR.KZ.

Жулдыз показала в сторис, какие сообщения получает от хейтеров.

"Скучаешь, осталась без внимания, да?", "Фигура, конечно, красивая, слов нет, но, мне кажется, что вид у Жулдыз уставший, она будто хочет показать себя лучше, но как будто потеряла себя", "Это резиновый живот, видно же", "Зачем так фотографироваться беременным? Как будто доказывает, что беременна. Сделать живот сейчас не сложно, но вот внешний вид не изменишь, можно по лицу понять, беременна или нет", "Зачем писать женщине, у которой есть дети, что это седьмая беременность?" - звучат замечания комментаторов.

Жулдыз предупредила, что людям, которые не могут радоваться чужому счастью, на ее страничке делать нечего.

"Отписались бы, кто не может воспринять радостную весть, и остались бы здесь только мои читатели. Если вы не можете вытерпеть чужое счастье, то дальше вам будет еще хуже, узнав о моих хороших новостях. Пока вы в нормальном состоянии, вам лучше уйти", - посоветовала им Жулдыз.

Ранее беременная Жулдыз Абдукаримова ответила, будет ли проводить гендер-пати.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial