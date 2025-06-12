"Как они похожи!": Баян Алагузова показала фото дочерей Айару и Алмы

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала в Instagram фото дочерей - Айару и Алмы. Пользователи соцсети отметили, что девочки очень похожи, передает NUR.KZ.

"Доченьки", - лаконично подписала снимок Баян Максаткызы, добавив к подписи смайлики сердечки, а также эмодзи в виде яблока и солнышка.

На фото Айару, средняя дочь Баян Алагузовой, держит на руках маленькую Алму. Обе девочки смеются, видно, как им весело вместе.

"У милой девочки на руках "конфетка", "Красивые девочки, пусть будут счастливы", ""Как они похожи!", "Баян - замечательная мама, вроде всегда в делах, но какие у вас все дочки чудесные, старшие умные воспитанные, младшие сладкие такие, молодцы! Счастья и только счастья вашей семье", "Они так похожи", - отреагировали в соцсети.

Мы также писали, что Баян Алагузова показала фото со старшими дочерьми и сестрами. Она также рассказала, как рассказала, как воспитала дочерей.