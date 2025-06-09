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"Три поколения красоты и шарма": Баян Алагузова показала фото с мамой и дочерью Айару

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Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова показала в соцсети теплое фото с мамой и дочерью Айару, снятое во время светского мероприятия, передает NUR.KZ.

Фото было сделано во время модного показала. Баян Алагузова сидела в окружении близких людей - своей мамы и средней дочери Айару. Фото представительниц трех поколений очаровало подписчиков продюсера. Они оставили свои комментарии под публикацией.

"Красотки в трех поколениях", "Вы все прекрасны, люди, у которых живы матери, никогда не стареют", "Ваша дочь такая милая", "Три поколения красоты и шарма", "Айару с каждым годом становится все краше", "Супер", "Класс", "Мне так нравится бабася, будьте живы-здоровы", "Баян вы супер, сильная женщина, дай Бог вашей маме здоровья", - написали пользователи соцсети.

Немногим ранее впервые показавшая младших дочерей Баян Алагузова рассказала, на кого они похожи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2253375-tri-pokoleniya-krasoty-i-sharma-bayan-alaguzova-pokazala-foto-s-mamoy-i-docheryu-ayaru/