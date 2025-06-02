"Мои зеленые глаза": впервые показавшая дочерей Алагузова рассказала, на кого они похожи
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Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова впервые показала лица младших дочерей в День защиты детей. Она также рассказала, на кого они похожи, передает NUR.KZ.
Баян Алагузова не раз делилась в соцсети снимками маленьких дочерей, рожденных благодаря возможностям суррогатного материнства, но их лица скрывала за смайликами. На этот раз она решила показать малышек.
"В День защиты детей хочу познакомить вас с нашими младшими дочками Алисой и Алмой", - написала она.
В сторис Баян Максаткызы поделилась архивными фото и показала, как выглядели они с мужем, когда были в возрасте Алмы и Алисы.
"Удивительное сходство Алмы и папы на этом фото", - рассказала она.
Если Алма - это копия папы, то Алиса Алагузова похожа на маму.
"А это я, почти Алиска", - отметила продюсер, сравнив фото дочери со своим.
Баян Максаткызы пояснила, почему у нее светлые дети.
"Ну вот вам ответ - здесь мне 16 лет и у меня очень светлые волосы. У меня был огненно-рыжий оттенок волос и мои зеленые глаза, которые сводили с ума", - пояснила она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2251278-moi-zelenye-glaza-vpervye-pokazavshaya-docherey-alaguzova-rasskazala-na-kogo-oni-pohozhi/