"Мои зеленые глаза": впервые показавшая дочерей Алагузова рассказала, на кого они похожи

Казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова впервые показала лица младших дочерей в День защиты детей. Она также рассказала, на кого они похожи, передает NUR.KZ.

Баян Алагузова не раз делилась в соцсети снимками маленьких дочерей, рожденных благодаря возможностям суррогатного материнства, но их лица скрывала за смайликами. На этот раз она решила показать малышек.

"В День защиты детей хочу познакомить вас с нашими младшими дочками Алисой и Алмой", - написала она.

В сторис Баян Максаткызы поделилась архивными фото и показала, как выглядели они с мужем, когда были в возрасте Алмы и Алисы.

"Удивительное сходство Алмы и папы на этом фото", - рассказала она.

Турсен Алагузов и его дочь Алма. Скрин: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Если Алма - это копия папы, то Алиса Алагузова похожа на маму.

"А это я, почти Алиска", - отметила продюсер, сравнив фото дочери со своим.

Баян Алагузова и ее дочь Алиса. Скрин: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Баян Максаткызы пояснила, почему у нее светлые дети.

"Ну вот вам ответ - здесь мне 16 лет и у меня очень светлые волосы. У меня был огненно-рыжий оттенок волос и мои зеленые глаза, которые сводили с ума", - пояснила она.

Сторис Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy