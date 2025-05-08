Улыбашки в платьицах: Баян Алагузова показала фото дочерей Алисы и Алмы
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Продюсер и актриса Баян Алагузова показала в Instagram фото младших дочерей Алмы и Алисы, родившихся благодаря возможностям суррогатного материнства, передает NUR.KZ.
Девочки Баян и Турсена Алагузовых растут и радуют своих родителей. Продюсер то и дело показывает их видео и фото. На новых снимках Алма и Алиса сидят рядом на диване и улыбаются в камеру. На малышках белые платьица и белые ободки с бантиками.
Лица маленьких дочерей Баян Максаткызы все еще скрывает от публики - она прикрыла их смайликами в виде яблока и клубники. Фото Баян Алагузова сопроводила "красными сердечками".
На втором фото Алиса запечатлена одна на качелях. На девочке светлое платьице, кофточка мятного цвета и белая панамка.
"Алиска", - написала счастливая мама и добавила улыбающийся смайлик.
Напомним, в августе прошлого года Баян Алагузова стала мамой в третий раз. На свет появилась Алиса. А через 15 дней продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2242956-ulybashki-v-platicah-bayan-alaguzova-pokazala-foto-docherey-alisy-i-almy/