Улыбашки в платьицах: Баян Алагузова показала фото дочерей Алисы и Алмы

Продюсер и актриса Баян Алагузова показала в Instagram фото младших дочерей Алмы и Алисы, родившихся благодаря возможностям суррогатного материнства, передает NUR.KZ.

Девочки Баян и Турсена Алагузовых растут и радуют своих родителей. Продюсер то и дело показывает их видео и фото. На новых снимках Алма и Алиса сидят рядом на диване и улыбаются в камеру. На малышках белые платьица и белые ободки с бантиками.

Лица маленьких дочерей Баян Максаткызы все еще скрывает от публики - она прикрыла их смайликами в виде яблока и клубники. Фото Баян Алагузова сопроводила "красными сердечками".

На втором фото Алиса запечатлена одна на качелях. На девочке светлое платьице, кофточка мятного цвета и белая панамка.

"Алиска", - написала счастливая мама и добавила улыбающийся смайлик.

Напомним, в августе прошлого года Баян Алагузова стала мамой в третий раз. На свет появилась Алиса. А через 15 дней продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы.

Дочери Баян Алагузовой. Скрин: instagram.com/bayanmaxatkyzy